Почти 133 000 единиц авто поставили на учет в июне – Бюро нацстатистики

Транспорт , Авто
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Дана Аменова
корреспондент

Всего по состоянию на 1 июля в Казахстане зарегистрировали 5 506,9 тыс. машин

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики, в июне 2024 года на учет было поставлено 132,8 тыс. единиц автотранспорта, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель уменьшился на 26,3%, сообщает Kazpravda.kz

Так, по состоянию на 1 июля 2024 года количество зарегистрированных машин в Казахстане составило 5 506,9 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,4%, от 10 до 20 лет – 23,6% автопарка, от 7 до 10 лет – 12,5%, от 3 до 7 лет – 13,2% и лишь 6,2% автотранспорта представлены годом выпуска менее 3 лет.

«Самое большое количество легковых автомобилей с годом выпуска более 20 лет зарегистрировано в Алматинской области – 325,2 тыс. ед, в г.Алматы – 189,7 тыс. ед., в Жамбылской области – 168,8 тыс. ед., в Карагандинской области – 162,9 тыс. ед. и в Восточно-Казахстанской области – 154 тыс. ед», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В тоже время из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю (44,2%) составляют легковые автомобили с объемом двигателя от 1 500 до 2 000 куб. см, с объемом двигателя до 1 500 куб. см – 19%, с объемом двигателя от 2 000 до 2 500 куб. см - 17,4%, с объемом двигателя от 2 500 до 4 000 куб. см – 15%, свыше 4 000 куб. см. – 1,9%.

#статистика #авто #учет #Бюро

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