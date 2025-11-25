Почти 2 тыс. жителей СКО потеряли статус в ОСМС из-за ошибок работодателей

Занятость
123
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Из-за технических ошибок граждане внезапно теряют доступ к ряду медицинских услуг, а восстановление статуса требует времени и дополнительных обращений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За один только октябрь более 1 800 жителей Северо-Казахстанской области лишились статуса застрахованных в системе ОСМС — не по своей вине, а из-за некорректных действий работодателей. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по вовлечению жителей региона в систему ОСМС, а также по снижению поступивших жалоб населения, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным Фонда социального медицинского страхования, в октябре 1 884 работника утратили статус застрахованных. В числе причин - несвоевременная уплата взносов, а также указание неправильного кода назначения платежа (КНП) — вместо 122 (взносы на ОСМС) указывают 121 (отчисления). Из-за этих технических ошибок граждане внезапно теряют доступ к ряду медицинских услуг, а восстановление статуса требует времени и дополнительных обращений.

Заместитель акима области Канат Дузелбаев сообщил, что охват ОСМС в регионе составляет 83,3% — это 91 809 человек. Однако число незастрахованных вновь пошло вверх: 30 сентября — 79 936 человек, 11 ноября — 83 232 человек (+3,2%).

Рост зафиксирован в трёх районах: Тимирязевский — +6,6%, Габита Мусрепова — +6,4%, Есильский — +4,8%. Лидируют по количеству незастрахованных: Петропавловск — 39 367 человек, Кызылжарский район — 7 677, Тайыншинский район — 7 194.

 

#жалобы #ОСМС #статус #ошибки

