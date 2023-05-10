Почти 28 млрд тенге по налогу на транспорт должны казахстанцы

Более 1 млн казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту на 27,9 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото из открытых источников

В КГД предупредили, что с 26 мая списки должников с задолженностью свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям. А они в свою очередь имеют право на арест банковских счетов и имущества.

При долге же от 40 МРП и вовсе может быть наложен запрет на выезд из Казахстана. Кроме того, частные судебные исполнители кроме суммы задолженности дополнительно взыскивают оплату до 25% от суммы задолженности.

В связи с этим комитет порекомендовал казахстанцам проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам. Это можно сделать с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.