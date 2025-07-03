Фото: КГД МФ РК

В ведомстве отметили, что положительный опыт внедрения механизма «красной кнопки» в сфере таможенных услуг, успешно применяемый с апреля текущего года на таможенных постах и центрах таможенного оформления, показал высокую эффективность в обеспечении обратной связи и решении проблемных вопросов на местах, сообщает Kazpravda.kz

В связи с этим Комитет госдоходов Минфина РК продолжает масштабирование человекоцентричного подхода и работу по повышению качества оказываемых государственных услуг в сфере налогообложения. С этой целью во всех органах госдоходов размещена «красная кнопка» – QR-код, отсканировав который, налогоплательщики могут напрямую обратиться к председателю КГД, указав конкретную проблемную ситуацию.

«Красная кнопка» предназначена исключительно для сообщений о затруднениях, возникающих при получении налоговых и таможенных услуг, и является инструментом антикоррупционной политики, направленным на выявление и предотвращение злоупотреблений, проявлений недобросовестного или некорректного поведения со стороны работников. Форма обращения проста и интуитивно понятна, её можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования», – отметили в комитете.

Там же призвали всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием при получении государственных услуг, воспользоваться этой возможностью. Каждый голос важен для построения эффективной, прозрачной и клиентоориентированной системы налогового и таможенного администрирования, добавили в КГД.