Почти 40 млрд тенге выделило правительство на медучреждения в селах РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва правительства 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Нацпроект реализуется во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям. В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.

Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В этой связи средства из резерва правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на:

- завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы;

- капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы;

- капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы;

- начало капремонта Центральной больницы города Балхаш;

- строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш;

- реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.