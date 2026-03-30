Почти 500 студентов Кокшетау приняли участие в суде по делу о наркотиках

Закон и Порядок
144
Дана Аменова
специальный корреспондент

Заседании провели в онлайн и офлайн форматах с целью профилактики наркоправонарушений среди молодежи

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Кокшетау организовала прямую онлайн-трансляцию судебного заседания по делу о незаконном обороте психотропного вещества α-PVP, с участием студентов высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной надзорный орган

В суде было установлено, что подсудимые действовали по предварительному сговору, незаконно приобрели и хранили в целях сбыта психотропное вещество в особо крупном размере.

«По приговору суда один подсудимый осужден к 7 годам лишения свободы, другой - к 7 годам 6 месяцам, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – сообщили в прокуратуре.

Там же добавили, что в заседании приняли участие 470 студентов в онлайн и офлайн форматах с целью профилактики наркоправонарушений среди молодежи.

В прокуратуре города предупредили – незаконный оборот наркотиков влечет строгую уголовную ответственность и может навсегда разрушить будущее молодежи.

#суд #наркотики #студенты

