Как часто пользуются астанчане и алматинцы услугами инватакси, подсчитали в Минтруда

Транспорт, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

В случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет расширено на другие группы ЛСИ и масштабировано на все регионы страны.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

С момента старта пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного министерством труда и социальной защиты населения РК, в Астане и Алматы данную услугу получили уже почти 5,3 тыс. раз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

По информации министерства, по состоянию на 1 сентября участниками пилотного проекта по городам Астана и Алматы является 252 человека.

Как сообщалось ранее, МТСЗН совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т. д.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания "Яндекс".

"В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение "Яндекс Go". Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё", – рассказали в МТСЗН РК.

На первом этапе в пилотном проекте участвует фокус-группа из числа лиц с инвалидностью (ЛСИ) из городов Астана и Алматы.

В ведомстве отметили, что в случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет расширено на другие группы ЛСИ и масштабировано на все регионы страны.

#транспорт #Минтруда #услуги #инвалиды #такси #инватакси

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