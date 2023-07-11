Казахстанцам с инвалидностью начали оказывать услуги агрегаторы такси

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана инициировало пилотный проект по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Фото: Kazpravda.kz

В Минтруда констатировали, что по инватакси много открытых вопросов. К примеру, для получения услуги нужно записываться по телефону за день, ожидать подачу инватакси, есть нехватка автомобилей и так далее.

Поэтому МТСЗН совместно с акиматами решило поменять механизм предоставления услуги инватакси, привлекая агрегаторов такси.

Соответствующий пилотный проект стартовал в столице Казахстана. Принять участие в нем безвозмездно пожелала компания «Яндекс».

«В рамках пилота казахстанцы смогут заказывать поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Очевидным преимуществом реализации проекта станут более быстрый подбор машины для получателя услуги, отслеживание статуса заказа в режиме онлайн и простая система мониторинга осуществленных поездок.

В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из нее», – рассказали о новшестве в ведомстве.

Одна из получателей услуги Гульмира Шаймаганбетова успела поделиться впечатлениями.

«Уже успела сделать 2 поездки. Это очень удобно. Прежде всего потому, что услуга доступна в любое время, в том числе и в субботу-воскресенье. Обычное инватакси работает только по будням и до 16:00, а еще нужно заказывать за день до поездки, причем только на конкретный адрес. А все мы люди, бывает, что точка посадки меняется в последний момент. Теперь машина приезжает по времени как обычное такси. На данный момент очень понравилось, дальше посмотрим, как будет развиваться», – рассказала она.

На первом этапе в пилотном проекте будут участвовать города Астана и Алматы, в случае положительного результата инватакси в новом формате появятся по всей стране.

 

#Астана #транспорт #Минтруда #инвалиды #такси #инватакси

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