Почти на 20 клиенток оформила кредиты косметолог в Усть-Каменогорске

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В Усть-Каменогорске косметолог на протяжении года оформляла online кредиты на клиенток без их ведома. Около 20 пациенток

столкнулись с кредитными задолженностями, которые оформляли якобы на косметологические услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Как выяснилось, изначально женщина предлагала приобрести годовой абонемент на услуги, однако получив отказ, действовала по преступной схеме. Она оформляла кредиты на своих клиенток на сумму от 120 тысяч до 2 млн тенге.

Суд Усть-Каменогорска признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК РК, и назначил наказание в виде ограничения свободы.

"За содеянное 28 летняя женщина получила наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Она поставлена на учет в службу пробации Усть-Каменогорска для отбывания наказания", - рассказал старший инспектор службы пробации Усть-Каменогорска Алмат Толеубаев.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания грозит замена наказания в виде лишения свободы, добавил он.