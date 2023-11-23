Почти на 20 клиенток оформила кредиты косметолог в Усть-Каменогорске

Происшествия
84
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы

Фото: Kazpravda.kz

В Усть-Каменогорске косметолог на протяжении года оформляла online кредиты на клиенток без их ведома. Около 20 пациенток
столкнулись с кредитными задолженностями, которые оформляли якобы на косметологические услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Как выяснилось, изначально женщина предлагала приобрести годовой абонемент на услуги, однако получив отказ, действовала по преступной схеме. Она оформляла кредиты на своих клиенток на сумму от 120 тысяч до 2 млн тенге.

Суд Усть-Каменогорска признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК РК, и назначил наказание в виде ограничения свободы.

"За содеянное 28 летняя женщина получила наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Она поставлена на учет в службу пробации Усть-Каменогорска для отбывания наказания", - рассказал старший инспектор службы пробации Усть-Каменогорска Алмат Толеубаев.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания грозит замена наказания в виде лишения свободы, добавил он.

#суд #онлайн #кредиты #косметолог #клиентки

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Наркотики, которых не было
Коррупционное поле чудес
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
Строим дороги и аэропорты
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Диплом не должен пылиться в углу
Все поручения выполнены
Фундамент будущего
Права банкрота
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Исписавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

Пассажир украл из салона такси 9 млн тенге в Астане
Умер от истощения? Причину смерти 8-месячного ребенка выясн…
Убийство 7-летней павлодарки: ряд чиновников получили выгов…
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказга…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]