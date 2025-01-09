Под асфальт и брусчатку уходит трава

Лесистые участки в поймах рек в черте областного центра вырубаются под застройку. Бизнес в погоне за прибылью возводит квадратные метры жилья или коммерческой недвижимости, не соблюдая положенных норм озеленения. На месте зеленых зон, разделяю­щих тротуары и проезжую часть, разрастаются закатанные в асфальт или брусчатку парковки. Не выдерживают варварской порчи под видом «санитарной» обрезки здоровые и взрослые деревья.

Эти и другие актуальные проб­лемы областного центра не раз поднимались представителями экологических общественных объединений. Вот и на очередной встрече с руководством города и сотрудниками надзорных ведомств председатель Западно-Казахстанского эколого-гео­графического общества Дархан Сариев привел в пример три новых жилых комплекса. В двух озеленение отсутствует пол­ностью, в третьем деревца посадили так, будто это бутафория или однолетние цветы, которые не разрастутся ни вширь, ни вверх.

Дворы новостроек Уральска все чаще стали напоминать бетонные колодцы, где почти вся территория отдана под проезды и парковочные карманы. И городские власти согласны с такой позицией застройщиков. Иначе, мол, вторят они строителям, стои­мость жилья будет еще выше.

Отдел архитектуры, подписывая разрешение на очередную застройку, закрывает глаза на несоблюдение норм озеленения, которое должно составлять не менее 40% территории благоустраиваемого участка. И здесь неуместны отговорки про компенсационные посадки, которыми где-то там когда-нибудь кто-то будет «дышать» вместо жильцов таких вот новостроек, считают общественники. Когда к счастливым новоселам придет понимание, по какой причине они испытывают психологичес­кий дискомфорт?

«Закатать» газон в парковку – эту тактику «экономии» все чаще стали применять субъекты бизнеса, прирезая в свое управление землю, принадлежащую городу. Там, где зеленела трава и кроны деревьев укрывали горожан от палящего солнца, теперь проплешиной сереет бетон.

Это правда: с парковками в Уральске большая проблема. Не только при возведении коммерческих зданий, но даже при строи­тельстве социальных объек­тов и разработчики, и архитекторы забывают, что народ сегодня в основном передвигается на машинах.

Ребенка в детский сад, школу, в секцию привозят на авто. Вереницы машин занимают правые ряды, создавая пробки в час пик. Конечно, есть бизнесмены, способные наперед предвидеть ситуацию. Так, владелец магазина «Чунга-Чанга» выкупил частный дом по соседству с торговой точкой, оборудовав там стоянку для покупателей. К сожалению, такие примеры можно по пальцам пересчитать.

По мнению общественников, не выдерживает никакой критики обрезка древесных крон и ветвей, после которой даже здоровые де­ревья не могут восстановиться и погибают. Это будто на руку тем, кто решает таким образом расширить свою территорию, не прибегая даже к компенсационным посадкам. Именно поэтому Уральску необходим дендроплан, в котором бы отражалось не только количество зеленых насаждений, но и их видовой состав, состояние каждого зеленого объекта.

Работа в этом направлении уже начата. Так, по заказу отдела ЖКХ Уральска в 2022–2023 годах Западно-Казахстанский университет им. Махамбета Утемисова разработал научные рекомендации для озеленения областного центра на 2022–2025 годы. Сог­ласно техническому заданию ученые вуза провели инвентаризацию древесно-кустарниковой растительности на 33 участках, указанных заказчиком: в 21 сквере, двух парках, на аллее, набережной и восьми городских улицах.

По каждому из них были сос­тавлены инвентаризационные ведомости, где пронумерованы все растения, указаны их жизненные формы, вид, количество, характеристики и, что немаловажно, даны конкретные рекомендации.

Отдельно обозначены старовозрастные деревья. Кроме того, разработчики проекта изготовили планы озеленения по каждому участку, указав на картосхеме необходимое количество насаж­дений и их видовой состав. Отчет по выполненным работам составил 647 страниц. Они обошлись бюджету в 30 млн тенге.

Инвентаризацию зеленых насаждений необходимо продолжить, считает заместитель акима Уральска Азамат Халелов, отмечая, что работа по озеленению в последние годы вошла в нужное русло. По его словам, зеленый фонд города устарел. Сегодня его составляют преимущественно аварийные карагачи.

Именно поэтому обрезка порой больше напоминает спил. Между тем Уральск поэтапно увеличивает выделяемые средства на содержание зеленого фонда, внося разнообразие в видовой состав. За три года посажено свыше 4 тыс. деревьев, приживаемость составила более 90%. Причем посадки ведутся за счет спонсоров, из городского бюджета выделяются средства на уход.

Обновление насаждений нужно вести строго согласно денд­роплану, по рекомендациям специалистов. При этом чиновники, допустившие самовольный снос деревьев на территории гос­учреждений, должны нести не только административную, но и ощутимую материальную ответственность, считают активисты.

Так, недавно руководство одной из уральских школ решило вырубить более 30 здоровых деревьев, нарушив требования Типовых правил защиты зеленых насаждений. Примутся ли на их месте молодые деревца – еще воп­рос, так как посажены они без учета особенностей развития видового состава.

Еще одна тема, поднятая активистами для обсуждения, – необходимость сохранения лесов в поймах рек Урала и Чагана. Это зеленые легкие города. Именно лес в поймах должен стать экологическим каркасом для областного центра. Несмотря на ограничения Экологического и Водного кодексов, участки в водоохранных зонах продолжают вырубаться под застройку.

Сколько лесопокрытых территорий относится к городским землям, сколько уже в частной собственности, не могут ответить даже уполномоченные органы. Все эти территории необходимо передать гослесфонду, считают общественники. Приведенные в порядок, они должны стать рекреационными зонами и местами притяжения для горожан, их активного и культурного отдыха.

Руководство города поддержало предложение активистов о создании рабочей группы по озеленению и сохранению окружающей среды. Теперь и представители общественности смогут принять участие в разработке документации по озеленению Уральска.