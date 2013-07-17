Под прицелом

В степи на сайгачьих тропах нет-нет да слышны выстрелы. Следы преступления – отпиленные рога, брошенные туши диких животных. Хладнокровное убийство ради легкой наживы. Речь при этом не идет о мясных припасах. Под прицел ружья попадают в основном антилопы-самцы. Понятно почему. На черном рынке их рога в цене: килограмм зачастую тянет под тысячу и более долларов. Отсюда и азарт. Нечеловеческий. Деньги затмевают разум. Образ нынешнего браконьера весьма отличен от его предшественника. Это вам не простой аульный мужичок с берданкой через плечо за рулем старенького мотоцикла. На промысел выходят заядлые, «тертые калачи». В полном снаряжении: на высокоскоростной технике, с винтовкой последнего поколения, оснащенной оптическим прицелом, с биноклем ночного видения, оперативной связью… Главный специалист областной территориальной инспекции Александр Книжник говорит, что за ними порой не угнаться, коль сразу заприметят. Джип рванет с места так, что его и не видели. Старый УАЗ, на котором приходится объезжать свои владения инспекторам, ему действительно не соперник. Тем более в ночное время. Летит как ракета, стремительно и легко уходя от погони. Одна такая высокоскоростная машина дополнительно была оснащена двумя амортизаторами, а ее передний и задний мосты надежно укреплены сваркой. Но и это не всегда спасает от возмездия любителей ночной охоты. 3 июля недалеко от села Калыбай Иргизского района сотрудниками территориальной инспекции совместно с природоохранной полицией были задержаны трое возмутителей спокойствия на сайгачьих тропах. Все они оказались жителями Кызылординской области. В автомашине «Ланд Крузер-100» без номерных знаков были обнаружены 6 штук рогов сайги, 26 патронов 12-го калибра, ружье марки «МР-153», пила, нож… В этот раз обошлось без перестрелок – браконьеров взяли, как говорится, тепленькими. Незаконный промысел сегодня ощутимо бьет по численности степной антилопы. Некогда только в актюбинском регионе этих животных обитало больше миллиона. Фактор браконьерства позднее сделает свое дело: в 2009 году в бетпакдалинской группировке их насчитают всего 45 тыс., а в устюртской и того меньше – 9 200. В следующем году численность сайги окажется вообще на грани вымирания. Вот тогда-то и забили тревогу. Постановлением Правительства был объявлен на всей территории страны полный запрет охоты на сайгу до 2020 года. Ужесточено будет и наказание браконьеров по Уголовному кодексу. Статьей 290 за незаконное приобретение, хранение, сбыт, уничтожение животных нынче предусмотрено лишение свободы с конфискацией имущества до 3 лет. Регулярный учет популяции сайгаков работниками инспекции совместно со специалистами института зоологии, ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана, а также регионального «Охотзоопрома» показывает, что столь кардинальное, но весьма необходимое решение со стороны государства уже в определенной степени положительно повлияло на рост поголовья. В Казахстане этих животных подразделяют на три группировки в зависимости от места их обитания: уральская, бетпакдалинская и устюртская. Так вот, по данным учета прошлого года, общая численность сайгаков составляла 137,5 тысячи. По предварительным сведениям нынешнего 2013-го, она выросла до 187 тыс. Между тем в актюбинском регионе замечен некоторый спад устюртской популяции – 6 500 до 5 400. Причину в этом Александр Книжник связывает все с тем же – фактором браконьерства. Несмотря на запреты, ужесточение законодательства, случаи с незаконным промыслом в области продолжают иметь место. И примером тому – недавний колыбайский экстрим. Или же июньский случай близ села Толыбай Айтекебийского района, где погоня за браконьерами развернулась словно в детективном фильме. Огонь был открыт по преследовавшим инспекторам «Охотзоопрома». По счастливой случайности пули задели лишь лобовое стекло служебной машины. Пытаясь скрыть улики, преступники подожгли даже свой внедорожник. За покушение на убийство, незаконный отстрел сайги теперь придется отвечать 6 соучастникам: 4 жителям Кызылординской области и 2 местным жителям из Айтекебийского района. На промысел они выехали на двух внедорожниках. У них изъяты 3 охотничьих ружья без номерных обозначений, полный комплект боеприпасов к ним и 12 сайгачьих рогов. Как видите, говорить, что на местах в борьбе с браконьерством недостаточно сил, тоже нельзя. Штат инспекторов, по словам Александра Григорьевича, укомплектован. В Иргизско-Тургайском резервате действует также своя служба. В помощь местным егерям регулярно приезжают специалисты из Алматинской, Кызылординской областей. Инспектора имеют на вооружении карабины, пистолеты, оснащены транспортом. Раз в год на АН-2 в области ведется учет сайги по маршруту миграции. Сначала с севера на юг. Потом строго с запада на восток. Его уже провели в апреле до начала массового окота. На основе предварительной камеральной обработки данных в институте зоологии уже вырисовывается такая картина: процентное соотношение рогачей в стадах далеко не идеальное. Гибель их от рук браконьеров отрицательно сказывается на нормальной популяции животных. Если бы не выстрелы на сайгачьих тропах, этот показатель был бы, несомненно, гораздо выше.
Жубаныш БАЙГУРИНОВ,
Актюбинская область