Под властью музыкальных чар

Перемежаясь с произведениями Нургисы Тлендиева, давно ставшими классикой отечественной музыки, со сцены звучали исполняемые под сопровождение казахских народных инструментов хиты мировой эстрады. Песня Vivo per lei хорошо известна нам в исполнении знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли. Это взволнованный рассказ о чистой, возвышенной и в то же время страстной и всепоглощающей любви, что подчеркивает само название песни – «Я живу для нее». О том, что эта композиция, как и другие исполненные Бочелли произведения, будет аранжирована специально для казахских народных инструментов, художественный руководитель оркестра «Отырар сазы» Динзухра Тлендиева рассказывала в ходе встречи с Главой государства. И теперь ценители музыки получили возможность насладиться ее уникальным звучанием.

Ярким открытием стали прозвучавшие композиции The Prayer, Melodrama, Remember, She. А чтобы зрители смогли лучше прочувствовать каждую из них, организаторы концерта задействовали новейшие световые технологии. Софиты и светодиодные экраны буквально отыгрывали свою собственную роль, раскрывая внутренние конфликты песен и настраи­вая сердца слушателей на гармоничес­кую волну музыкальной магии.

Продолжительными аплодисментами зал приветствовал выступления заслуженных дея­телей РК Светланы Айтбае­вой и Азамата Желтыргузова, лауреатов международных и респуб­ликанских конкурсов Нургалыма Аманбая, Фархата Кубиева, Толганай Пазылакын, Ербола Тажибаева, Озгериса Шерикбая и Фирузы Рахметовой.

Концерт, прошедший при поддержке акимата города Астаны, стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни столицы.