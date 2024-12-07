Под властью музыкальных чар
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Илья Пащенко
Произведения Нургисы Тлендиева прозвучали для столичных слушателей в концертной программе «Отырар сазы шақырады!», подготовленной коллективами Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» им. Нургисы Тлендиева, Симфонического оркестра и камерного хора Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева. Секрет успеха концерта, собравшего слушателей в Большом зале «Қазақконцерта» им. Розы Баглановой, таится в смелом творческом эксперименте, участниками которого стали не только артисты, но и гости вечера.