Фото Валерия Бугаева

Напомним, вчера вечером на строительной площадке по ул. Казахстанской правды, где велась реконструкция административного здания под размещение частной школы, произошло обрушение плит перекрытия. Прибывшая на место "скорая помощь" доставила троих пострадавших в больницу, позднее мужчин отправили на амбулаторное лечение.

Сразу же был развернут оперативный штаб по поиску еще одного строителя, который находился под завалом. Задействовали 20 человек личного состава и 6 единиц специализированной техники, дрон с тепловизором, кинологов. На место прибыли аким Павлодарской области Асаин Байханов и аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Сегодня в ДЧС сообщили, что кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины. Ранним утром его тело извлекли из-под завалов.