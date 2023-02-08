Поддержку предпринимательских инициатив путем микрокредитования планируют ввести в Казахстане

Согласно утвержденным правилам, на получение микрокредитов могут претендовать молодые люди в возрасте с 21 года до 35 лет, желающие начать предпринимательскую деятельность, либо занимающиеся предпринимательством.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане планируют ввести поддержку предпринимательских инициатив казахстанцев путем микрокредитования под 2,5 процента годовых и выдачи государственных невозвратных грантов в размере 400 МРП. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе "встречи без галстуков", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщается, что согласно утвержденным правилам, на получение микрокредитов могут претендовать молодые люди в возрасте с 21 года до 35 лет, желающие начать предпринимательскую деятельность, либо занимающиеся предпринимательством, со сроком регистрации в качестве ИП менее 5 лет.

"Выдачу микрокредитов планируется осуществлять через поверенного агента – АО "Аграрная кредитная корпорация" на основании решения конкурсной комиссии по отбору лучших бизнес-проектов. Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения. Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет", – говорится в сообщении.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования. Для реализации механизма микрокредитования молодежи в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 29 млрд тенге, что позволит предоставить кредиты для более чем 5,8 тыс. молодых граждан.

Кроме того, вице-министр рассказал о возможности получения государственного гранта в размере 400-кратного месячного расчетного показателя, предоставляемого в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Средства предоставляются для запуска и развития нового бизнеса на безвозвратной основе.

"На портале Business.enbek.kz с 20 февраля 2023 года начнется прием заявок по первому потоку на получение госгрантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках первого потока планируется выдача 2,5 тыс. грантов. Всего в текущем году будет 4 потока, в рамках которых будет выдано 9 тыс. грантов", – добавил Олжас Ордабаев.

Претендентами на получение государственного гранта могут стать зарегистрированные безработные и индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет) из числа: лиц с инвалидностью; лиц с действующим статусом "кандас"; межрегиональных переселенцев; членов малообеспеченных семей; членов многодетных семей (супруг/супруга); лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью (супруг/супруга); получателей пособия по потере кормильца.

Также претендент должен иметь сертификат об окончании курса по основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес", полученный в течение последних трех лет.

В свою очередь Даулет Аргандыков рассказал об оказании мер обеспечения занятости граждан в проактивном формате. В настоящее время проводится работа по выявлению безработных молодых людей, которых посредством SMS-сообщений будут информировать о возможностях трудоустройства.

"13 февраля планируется отправить сообщения для порядка 12 тыс. граждан из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет. SMS будут направлены одномоментно для всех них, и будут содержать информацию о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки занятости", – проинформировал он.

В целом каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства как на постоянные, так и на временные рабочие места, через портал "Enbek.kz", центр занятости населения или call-центр 1414.