"Времени на раскачку не осталось" – Смаилов раскритиковал подготовку к отопительному сезону

По словам премьера, если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр Алихан Смаилов подверг жесткой критике работу по подготовке к отопительному сезону в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы специально рассматриваем этот вопрос в июне. До начала отопительного сезона еще есть время. Нельзя допускать срыва графиков и формального подхода в реализации поставленных задач. Уже сейчас мы видим ряд недоработок как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов. Так, системным оператором, компанией "KEGOC" были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с отставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год", - сказал Смаилов в ходе заседания Правительства.

По данным премьера, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Также не начался ремонт котла на ТЭЦ в Рудном. Срыв - 45 дней.

"На ГРЭС-1 Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен. И таких примеров, к сожалению, немало. Подобный подход недопустим. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов. Определить жесткие встречные обязательства. При этом министерством уже утверждены повышенные тарифы для 27-ми энергопроизводящих организаций. Низкими темпами ведется ремонт тепловых сетей", - отметил глава Кабмина.

Он подчеркнул, что из 47 проектов по ремонту сетей работы ведутся только по 30-ти. До конца не завершено техническое обследование сетей.

"Подобная ситуация складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами. В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть "полевыми", а не "кабинетными". Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта. Времени на раскачку у нас не осталось. Уже заканчивается июнь. Работать нужно круглосуточно. Строительный сезон у нас короткий, поэтому риски высокие. Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц", - добавил Алихан Смаилов.