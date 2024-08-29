Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну

Генеральной прокуратурой из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство
В июне прошлого года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств.
В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу генеральной прокуратуры был экстрадирован в Казахстан.
«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.