Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну

Генеральной прокуратурой из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

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В июне прошлого года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств.

В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу генеральной прокуратуры был экстрадирован в Казахстан.