Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Турции

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД РК экстрадировали из Турции гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Генпрокуратуры, в марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге.

Убив водителя, братья избавились от трупа, закопав его в придорожной яме.

После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден. Второму удалось скрыться, поэтому он был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года фигуранта задержали на территории Турции.

«В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Астане. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», – проинформировали в ГП РК.

#Турция #Генпрокуратура #убийство #подозреваемый #экстрадиция

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