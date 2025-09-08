Фото: Polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Бар были задержаны двое граждан РК, находящихся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта; склонение к их потреблению; ⁠участие в организованной преступной группе; ⁠дачу взятки должностному лицу.

«Следствие установило, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram. По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории.