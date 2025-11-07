Он требовал у сотрудника акимата 10 млн тенге

Сотрудники полиции задержали блогера-журналиста, подозреваемого в вымогательстве денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата 10 млн тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия», – проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что вымогательство является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством.