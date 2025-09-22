Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках рабочего визита Главы государства в США в присутствии министра торговли Говарда Лютника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%.

В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.