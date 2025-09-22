Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
В рамках рабочего визита Главы государства в США в присутствии министра торговли Говарда Лютника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.
С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%.
В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.