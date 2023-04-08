Подполковник полиции получил штраф за взятку в 300 долларов США в Мангистау

Экс- заместителю начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области, подполковнику полиции вынесли приговор за взятку в 300 долларов США, сообщили в пресс-службе Бейнеуского районного суда, передает Кazpravda.kz .

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Бывшего полицейского признали виновным в получении взятки от гражданина Таджикистана за приостановление уголовного дела против него.

Суд учел обстоятельства смягчающие уголовную ответственность - признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей.

Обстоятельствами отягчающими уголовную ответственность и наказание являются нарушение профессиональной клятвы и совершение уголовного правонарушения с использованием своего служебного полномочия.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа 25 - кратном размере от суммы взятки в размере 3 474 825 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

С учетом срока содержания под стражей окончательно назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.