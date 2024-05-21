Подпольное производство наркотиков накрыли в Павлодаре

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

КНБ изъял наркотики на 4,2 млрд тенге

Фото: пресс-служба КНБ РК

11 мая КНБ при содействии ПСН «Беркут» и координации органов прокуратуры ликвидировал крупное подпольное производство синтетических наркотиков в Павлодаре, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.

«При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет 4,2 млрд тенге, а объем - свыше 680 тыс. доз», – сообщили в госоргане. 

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

 

#КНБ #нарколаборатория #ликвидация

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