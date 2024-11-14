Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

«Работника лаборатории» задержали при изготовлении психотропных веществ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментом КНБ по городу Алматы при координации органов прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков., передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Во время обыска было изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества «мефедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, добавили в комитете.

 

#КНБ #задержание #нарколаборатория #ликвидация

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