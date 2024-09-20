Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три наркодельца оказались на скамье подсудимых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимая арендовала железный контейнер. После этого за пределами города приобрела земельный участок стоимостью 2 млн тенге, где разместила указанный контейнер, оборудовав его в качестве лаборатории по производству психотропных веществ.

К преступной деятельности злоумышленница привлекла двух соучастников.

Изъятые в ходе следствия из подпольной лаборатории свыше 24 кг аналога психотропных веществ были уничтожены.

«В результате трое жителей столицы признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев», – констатировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что приговор вступил в законную силу.