Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном международная преступная группа проложила подземный туннель длиной 450 метров, сообщает Kazpravda.kz

Туннель использовался для контрабанды нефтепродуктов. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев.

«За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов. Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории. В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны пять граждан Казахстана», – сказано в информации АФМ.

Там же добавили, что в настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд.