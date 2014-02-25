Подведены итоги поездок в регионы

В мире
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Председатели постоянных комитетов отчитались о поездках сенаторов в регионы страны с 5 по 15 февраля. Во время встреч с населением, трудовыми коллективами, работниками социальной сферы, представителями научной и творческой интеллигенции депутаты обсудили вопросы реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Встречи с населением имели важное значение в преддверии работы по законодательному обеспечению инициатив Главы государства. Депутаты на месте ознакомились с ходом развития предприятий малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, реализации социальных программ и проектов индустриализации, а также проб­лемами, требующими решения на законодательном уровне.

На Бюро между постоянными комитетами Сената распределены законопроекты, одобренные Мажилисом. Комитету по международным отношениям, обороне и безопасности переданы законопроекты «О гражданской защите», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам внешней разведки».

Члены Бюро также рассмотрели повестку заседания Сената, которое состоится 27 февраля. На заседании во втором чтении будут рассмот­рены законопроект «О дорожном движении» и сопутствующие поправки в законодательство по вопросам дорожного движения.

Адия Рахметуллаева

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