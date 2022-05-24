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Подвиг пулеметчицы
Ульянкина Елена
собкор по Карагандинской области

В Караганде провели военную реконструкцию боя под Невелем, в котором погибла Герой Советского Союза Маншук Маметова.

«Бьется в тесной печурке огонь…» – звучит фоном известная песня военных лет. На земле, рядом с окопом, сидит девушка в военной форме и, подложив каску под бумагу, пишет письмо. Это командир пулеметного расчета Маншук Маметова.

К ней подходит сослуживец и предлагает поесть перед боем, задача которого – занять высоту севернее города Невель Псковской области. Девушка отказывается, она ждет почтальона, чтобы передать письмо маме Амине. Маншук была приемной дочерью, но женщина любила свою жемчужинку, называя ее Моншағым, как родную…

Начинается наступление. Фашисты ползут в сторону окопа, из которого Машук и ее сослуживцы стреляют из пулеметов, автоматов и винтовок по врагам. На поле боя с шумом взрываются немецкие снаряды, которые с успехом заменяет пиротехника. Окоп заволакивает черным дымом, созданным с помощью подожженных автомобильных шин.

– Маншук, ну как же так! Как же так! – обращается к девушке солдат. – Давай, я перевяжу получше!

– Много убитых? – спрашивает Маншук.

– Еще не всех посчитали! – отвечает товарищ. – Боюсь, фриц только прощупывает нас. Основная атака еще впереди.

– Берите раненых и уходите! – кричит отважная пулеметчица, понимая, что обрекает себя на верную гибель. – Подмоги не будет. Если я перестану стрелять, вы не уйдете живыми!

Рядом с ней один за другим падают бойцы, сраженные вражескими пулями. Весь ее расчет погиб. Но Маншук, раненная в голову осколком мины, остается в строю. Она из последних сил переползает от одного пулемета к другому, расстреливая фашистов. Потом теряет сознание и падает, но не выпускает из рук гашетку «Максима».

Так 15 октября 1943 года погибла легендарная Маншук. Она успела убить 72 фашиста, прикрыв пулеметным огнем отступающих сослуживцев. За этот подвиг 1 марта 1944 года старшему сержанту 1-й стрелковой дивизии Маншук Маметовой присвоили звание Героя Советского союза. Она стала первой девушкой-казашкой, удостоенной этого высокого звания.

Реконструкцию боя под Невелем провели на полигоне Военно-технической школы им. Мартбека Мамраева. Его организовали активисты военно-патриотического клуба «Соғыс тарихы». Режиссером стал юрист Дияр Акпаров. В постановке участвовали около ста человек, среди которых – волонтеры движения «Шанырақ», старшеклассники, жители Караганды. Они искали военную форму, каски, макеты боевого оружия, чтобы реконструкция была как можно более правдоподобной.

Роль Маншук Маметовой сыграла радиоведущая Сабира Кабдуллина. О клубе «Соғыс тарихы», который проводит исторические реконструкции, она знала, но участия в его деятельности не принимала.

– В этом году подруги пригласили меня в клуб, толком ничего не объяснив. Я пришла, но опоздала на час, – рассказывает Сабира Кабдуллина. – Когда зашла, то увидела много людей и услышала: «Кажется, мы нашли Маншук!» Помню, на той встрече обсуждали сценарий. Потом меня одели в форму и окончательно утвердили на роль Маншук. К чему готовиться и что нужно делать, я тогда еще не понимала – просто согласилась участвовать.

Почетными зрителями военно-исторической реконструкции были двоюродная сестра Маншук Ханшаим Джумабаева и племянник Бахтияр Косуба­ев. Они поблагодарили организаторов и всех карагандинцев за то, что не забывают их легендарную родственницу. В нынешнем году Маншук Маметовой исполнилось бы 100 лет.

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