Подземный город для желающих пережить конец света открыли в США

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Подземный город на 10 тысяч человек для желающих пережить конец света открылся в Америке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: mykaleidoscope.ru

В США оборудовали подземный город для желающих пережить конец света. Американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Об этом сообщает издание Metro.

Гигантское убежище, способное вместить 10 тысяч человек, сооружено на месте бывшей военной базы в горах американского штата Южная Дакота. Убежище меньшего размера уже открыто в штате Индиана, еще одно строится в Германии.

По словам исполнительного директора Vivos Данте Вичино, за год число желающих забронировать место в бункере выросло на более чем две тысячи процентов, а продажи увеличились на 300 процентов.

Пока все остальные лихорадочно думают, что делать, члены нашего сообщества вместе с сотнями единомышленников спокойно направятся в назначенные им убежища, готовые закрыться за тяжелыми дверями и пережить любые угрозы, бушующие на поверхности. 

Компания утверждает, что убежища рассчитаны на автономную работу без связи с поверхностью в течении по меньшей мере одного года. Одно место в личном бункере в Южной Дакоте обойдется клиентам в 55 тысяч долларов. В Индиане дешевле - 35 тысяч долларов на человека, причем обладатели дефицитных специальностей могут рассчитывать на скидку.

#США #конецсвета #бункер

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