Альбом так и назвали – «На авто по ВКО». Составители включили в него данные по более чем 100 базам отдыха и гостевым домам, пантолечебницам, придорожному сервису, а главное – по 120 историко-культурным и природным объектам.

Как рассказали в областном управлении туризма и внешних связей, «изюминка» путеводителя – 23 детально расписанных маршрута по национальным паркам и заповедникам региона, а также 7 автотуров к достопримечательностям со схемами проезда и селфи-зонами.

Можно, например, заранее составить представление, как пройдет путешествие из Усть-Каменогорска в Катон-Карагайский нацпарк, Западно-Алтайский заповедник, каньон Киин Кериш и Маркакольский заповедник, на Зайсан и некрополь «Шиликты», к мавзолею Козы-Корпеша и Баян-Сулу, Алаколю, мемориальному комплексу «Жидебай – Борили». Все проиллюстрировано фотографиями, их в альбоме больше 400.

До сих пор в Восточном Казахстане не было таких изданий, отметили в управлении. Все пояснения даны на казахском, русском и английском языках. Альбом станет незаменимым помощником для всех, кто решит совершить путешествие по востоку республики.