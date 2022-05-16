Фото: КТЖ
Транспорт
Поезд Алматы – Ташкент отправляется в первый рейс после долгого перерыва

Межгосударственный поезд Алматы – Ташкент отправляется в первый рейс после долгого перерыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Сегодня в 18 часов 32 минуты с вокзала Алматы-2 отходит международный пассажирский поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент. Состав из 24 вагонов будет курсировать 3 раза в неделю. Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Решение от 27 апреля 2022 года принято Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. При этом требования, прописанные в постановлении главного государственного санитарного врача РК от 29 апреля 2022 года №21 «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан», обязательны к соблюдению.

Для въезжающих в страну железнодорожным транспортом по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (с даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов) или паспорта о прохождении полного курса вакцинации либо ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы). Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации.

Без справки разрешается въезжать в страну детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц, членам правительственных делегаций Казахстана и локомотивных бригад, а также лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте и получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Казахстана. Документальное подтверждение обязательно. Это правило распространяется и на лиц, предоставивших паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории РК согласно постановлению главного госсанврача страны.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте Bilet.railways.kz.

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