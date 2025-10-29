Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с природоохранной полицией считает поголовье архаров, косуль, сайгаков и других животных, а также выявляет браконьеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

"Авиапатрулирование уже прошло в Каркаралинском районе. Животных считали на территории Каркаралинского государственного национального природного парка и Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира. С воздуха там заметили 298 архаров, 12 маралов, 15 лосей и 20 тысяч сайгаков", - говорится в сообщении.

Благодаря авиапатрулированию там задержали браконьеров, в распоряжении которых было незарегистрированное оружие. Полицейские его сразу же изъяли, а в отношении нарушителей составили административный протокол.

Авиамониторинг во время ОПМ «Браконьер» также провели в Актогайском и Шетском районах. Здесь нарушителей не нашли, зато посчитали встретившихся по маршруту облёта животных. Всего сотрудники природоохранной полиции насчитали 137 архаров и 7 косуль.

Во время облета на территории Бухар-Жырауского района полицейские также выявили браконьера с незарегистрированным оружием. Оружие у него изъяли и передали на хранение в опорный пункт района.

Цель авиапатрулирования – предотвращение и выявление нарушений природоохранного законодательства.