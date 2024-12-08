Пограничный пост Бахты открыт для пешеходов

Транспорт
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Через пограничный пост в области Абай теперь можно пересекать границу с Китаем пешком, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Это не только укрепит связи между двумя странами и создаст удобные условия для путешественников, но и откроет новые возможности для увеличения товарооборота.

На торжественной церемонии открытия присутствовали аким района Мақаншы Даурен Койгелдин, руководитель Департамента государственных доходов по области Абай Руслан Данияров, начальник Департамента Пограничной службы КНБ РК по области Абай полковник Асхат Ахметов. Со стороны Китая в мероприятии приняли участие официальные представители Синьцзян-Уйгурского автономного района.

До завершения работ по модернизации терминалов на посту Бахты туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Также пассажирам разрешено провозить до 25 кг груза один раз в месяц. Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок.

#область Абай #Китай #Пограничный пост Бахты

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