Пока живу – надеюсь

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Как сложилась судьба алашординца Уалитхана Танашева

Пока живем – мы помним. В этих словах заложен основной смысл профессии архивиста, они сохраняют национальную память.

Как отмечает руководитель отдела Государственного архива Атырауской области Райса Тастемирова, документы – как беспристрастные свидетели прошлого – дают нам возможность помнить историю, какой бы горькой она ни была.

– Восстановление забытых имен, возвращение утраченных страниц истории – важнейшая задача современности. Пока мы помним – живы те, кто боролся за нашу свободу, – говорит Райса Тастемирова.

Делегация госархива из Атырауской области посетила Казань, где прошел международный круглый стол ­«Валидхан Таначев: жизнь между Волгой и Великой степью», организованный Академией наук Респуб­лики Татарстан им. Ш. Марджани.

– Мы посетили восстановленную могилу выдающегося общественного деятеля ­Уалитхана Танашева. Надпись на надгробии гласит: он был казахом по национальности, шеркеш по роду и одним из основателей казахского государства. Миллионы судеб были искалечены тоталитарным режимом в годы сталинских репрессий. Про­шли десятилетия, но те события до сих пор отзываются болью в сердце каждого, кто помнит, как ломались судьбы лучших сынов народа, – рассказывает Райса Тастемирова.

Среди них – имя Уалитхана Танашева, участника национально-освободительного движения «Алаш», одного из тех, кто стоял у истоков казахской государственности. В этом году исполнилось 55 лет со дня его смерти. И сегодня, спустя десятилетия забве­ния, важно вновь произнести его имя, чтобы память о нем вернулась на родную землю.

– Согласно архивным данным, Танашевы до 1920 года проживали в Приморском округе Букеевской Орды. Это была образованная и уважаемая семья, известная далеко за пределами края. Их род восходит к знаменитому бию Турке и его потомкам – биям Бекмухаммеду, Шолтыру и Танашу. Из этого рода вышло немало просвещенных и деятельных людей, посвятивших жизнь служению обществу, – отметила Райса Тас­темирова.

Старший сын Шарафетдина Танашева, Уалитхан, родился в 1882 году. Его имя навсегда связано с движением «Алаш». Он был одним из организаторов и активным участником первого и второго всеказахских съездов 1917 года в Оренбурге, где вместе с выдающимися деятелями Айдарханом Турлыбаевым, Жаханшой Дос­мухамедовым, Мустафой Шокаем разрабатывал программу партии. Его подпись стоит под документами, провозгласившими создание территориально-национальной автономии Алаш. Главной целью движения было построение системы самоуправления, модернизация общества, отстаивание права народа на самоопределение.

– 25 сентября 1920 года Танашев был назначен заместителем народного комиссара юстиции республики. Он сыграл важную роль в разработке и принятии ключевых законодательных актов молодой советской власти. Вместе с Алимханом Ермековым ­Уалитхан Шарафетдинович участвовал в переговорах с Лениным и Сталиным, на которых обсуждались вопросы создания казахской автономии и определения ее границ. Позднее работал в Народном комиссариате по делам национальностей и в Коллегии по земельным вопросам, – продолжает Райса Тастемирова.

В 1923 году его жену, известного общест­венного деятеля Хадишу Ямашеву-Танашеву, арестовали, а сам Уалитхан лишился всех должностей. Он вынужден был уехать в ­Казань, где работал адвокатом. На этом несчастья семьи не закончились: арес­ты и ссылки коснулись его братьев и родственников. В 1937 году последовала новая волна репрессий. Хадиша была вновь осуждена и отправлена в лагерь на восемь лет, Уалитхан заключен в исправительно-трудовой лагерь Ухтижем. Даже после освобождения в 1943–1945 годах супруги в 1949-м снова подверглись аресту. Хадиша умерла в ссылке – в Абанском районе Красноярского края в 1950 году. Уалитхан пережил ее на два десятилетия.

– Только 7 февраля 1957 года Уалит­хан и Хадиша Танашевы были полностью реабилитированы. Несмот­ря на возраст и болезни, Уалитхан продолжал отстаивать свои права, обращаясь в Министерство юстиции Татарской АССР. В своих письмах он писал: «Я нетрудоспособен, одинок, уже 20 лет хожу по мукам. Все это дает мне полное основание претендовать теперь на нормальную жизнь и обеспеченную старость». Эти строки проникнуты не только болью, но и верой в справедливость, в то, что страдания его не были напрасны, – считает Райса Тастемирова.

Отметим, что в Курмангазинском районе рядом со склепом правителя Макаша, где покоятся предки Танашевых, установлена памятная доска. Землю с могилы Уалитхана Танашева в Казани родственники привезли на его малую родину.

