Покупка в Интернете – кот в мешке

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Даже на известных маркетплейсах покупателей могут ждать неприят­ные сюрпризы.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области, к ним поступили сразу три жалобы. В первом случае житель области оформил заказ на премьерную модель смартфона от «азиатского тигра», а получил изделие, бывшее в употреблении, совсем другого бренда и более того – модель, уже снятую с производства. При осмот­ре товара выяснилось, что пленка на экране не заводская, а защитное стекло с пузырями.

Также в интернет-магазине была приобретена утепленная куртка-бомбер, но покупатель не смог ее носить: из вещи сыпался пух, она явно была с производственным дефектом. В третьем случае во время примерки белья в пункте выдачи заказа сотрудник закрыл ячейку, после чего со счета покупательницы автоматически списались деньги. При этом женщина еще не приняла решение, нужно ли ей данное изделие, не озвучила согласие на покупку. Тем не менее при оформ­лении возврата маркетплейс ответил отказом, сославшись на то, что ниж­нее белье возврату не подлежит.

«Каждый из потребителей пытался мирно решить вопрос, вел длительную переписку со службой поддержки интернет-платформы, – рассказали в департаменте. – Когда люди поняли, что не могут добиться результата, они обратились к нам, а мы направили запрос по урегулированию в досудебном порядке».

В результате троим покупателям вернули деньги на общую сумму 233 тыс. тенге.

Как отметили в департаменте, число жалоб на маркетплейсы растет. Люди сталкиваются с тем, что фактически товары не соответствуют заявленным характеристикам и доставляются с нарушением сроков.

В 2025 году, например, специалис­ты департамента приняли участие в 12 судебных процессах в интересах потребителей. А по итогам проверок на торговые интернет-платформы было наложено 18 административных штрафов на сумму 841 тыс. тенге.

