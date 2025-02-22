Покушение на Салмана Рушди: подсудимый признан виновным

В мире
0

Хади Матар, обвиняемый в покушении на убийство писателя в 2022 году, признан виновным присяжными в суде в штате Нью Йорк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

В августе 2022 года Матар набросился с ножом на британско-индийского писателя во время лекции в Чотокуа на западе штата Нью-Йорк.

Рушди выжил, но у него повреждена печень, один глаз больше не видит, а кисть руки парализована из-за повреждения нерва.

Дело слушалось неподалеку от места преступления в Окружном суде Чотокуа.

Хади Матара также признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку он ранил еще и интервьюера Генри Риза, который находился на сцене вместе с писателем. Во время нападения Риз получил легкую травму головы.

Дата вынесения приговора Матару назначена на 23 апреля.

Во время судебного заседания писатель Салман Рушди вспоминал, как он сидел на сцене исторического Института Чотокуа, и неожиданно заметил человека, бросившегося на него с правой стороны.

Вспоминая этот инцидент, он сказал, что его поразили глаза нападавшего, «которые были темными и казались очень свирепыми».

Он рассказал, что сначала подумал, что его толкнули, а потом понял, что его ударили ножом в правую челюсть и шею. В общей сложности он получил 15 ножевых ранений: в глаз, щеку, шею, грудь, туловище и бедро.

#суд #покушение #Салман Рушди

Популярное

Все
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Сносить нельзя оставить
Фронтовик дал бата гвардейцам
Создать устойчивую экосистему
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Моя профессия – мое будущее
А за весною спешит лето...
Как укрощается сталь
От сердца к сердцу
Браконьеры наносят огромный ущерб
Когда отходы превращаются в доходы
Танцующие тени степей
Любые конфликты можно разрешить за столом переговоров
Основа стабильного будущего
Возраст спорту не помеха
Молодежь продвигает экологические инициативы
Без коррупционных рисков
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Приоритеты климатической повестки
Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Усилить потенциал страны
Односменка стала реальностью
Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде
Бейбит Жукаев впервые выиграл «Челленджер» в парном разряде
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК

Читайте также

Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Инд…
В Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ
Казахстанский альпинист покорил вершину Аконкагуа
Пассажирам перевернувшегося самолета в Торонто выплатят по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]