Покушение на Салмана Рушди: подсудимый признан виновным

Хади Матар, обвиняемый в покушении на убийство писателя в 2022 году, признан виновным присяжными в суде в штате Нью Йорк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

В августе 2022 года Матар набросился с ножом на британско-индийского писателя во время лекции в Чотокуа на западе штата Нью-Йорк.

Рушди выжил, но у него повреждена печень, один глаз больше не видит, а кисть руки парализована из-за повреждения нерва.

Дело слушалось неподалеку от места преступления в Окружном суде Чотокуа.

Хади Матара также признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку он ранил еще и интервьюера Генри Риза, который находился на сцене вместе с писателем. Во время нападения Риз получил легкую травму головы.

Дата вынесения приговора Матару назначена на 23 апреля.

Во время судебного заседания писатель Салман Рушди вспоминал, как он сидел на сцене исторического Института Чотокуа, и неожиданно заметил человека, бросившегося на него с правой стороны.

Вспоминая этот инцидент, он сказал, что его поразили глаза нападавшего, «которые были темными и казались очень свирепыми».

Он рассказал, что сначала подумал, что его толкнули, а потом понял, что его ударили ножом в правую челюсть и шею. В общей сложности он получил 15 ножевых ранений: в глаз, щеку, шею, грудь, туловище и бедро.