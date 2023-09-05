Полигон не приходит дважды

Так, к примеру, «под завязку» в Кызылжарском районе у села Бесколь с населением 12 388 человек заполнен старый полигон бытовых отходов, однако закрыть его район­ные власти не могут, ведь нового места для складирования мусора поблизости нет.

На севере Бесколь граничит с Петропавловском, на западе его окружают река, озера и болота, на юге – Смирновский заказник, а на востоке – аэропорт. В общем, куда ни кинь, всюду, как говорится, клин. Единственный выход в акимате Кызылжарского района видят в строительстве полигона ТБО с крытым ангаром для приема и сортировки мусора.

Предполагается также, что под сводами ангара будут работать мусоросжигательные печи, в которых допускается сжигание в том числе медицинских отходов.

На запрос областного общественного совета заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева пояснила, что на территории района имеется 55 полигонов, но самым проблемным считается объект в райцентре – селе Бесколь. Если его закрыть, то, скорее всего, появятся новые, но уже стихийные свалки.

– Новый сортировочный и мусороперерабатывающий комплекс не допустит скопления птиц и образования дымовой завесы, – делает вывод Алма Нургалиева. – Мы предлагаем временно ослабить экологические требования по строительству полигонов на территории Кызылжарского района.

Между тем члены общественного совета Северо-Казахстанской области установили, что и без всяких «ослаблений» санитарные нормы нарушаются на большинстве мусорных полигонов.

Врач Юрий Белоног с коллегами по общест­венному совету были в шоке от увиденного на полигоне ТБО возле Петропавловска и стихийной свалке у села Байтерек Кызылжарского района.

«На городском полигоне не соблюдаются санитарные нормы, – пишет Юрий Белоног на своей страничке в Facebook. – Там отсутствует сортировка отходов из-за поломки транспортера. Нет также условий для тушения пожара, достаточного количества специальной техники, но и это еще полбеды! Городской полигон заполнен почти на 90%, а в 2024 году ожидается полное его заполнение и закрытие с последующей рекультивацией земельного участка. Где после этого будут размещаться бытовые отходы города – неизвестно! Нужно в срочном порядке изыскивать земельный участок площадью 30 гектаров. Если этого не сделать в ближайшее время, то периметр Петропавловска неизбежно превратится в стихийную свалку. Тем более что город растет, а образование ТБО увеличивается. Вопрос непростой и затратный, но его необходимо безотлагательно решать».

Стихийный полигон в Кызылжарском районе возле села Байтерек также подлежит ликвидации по решению суда. Но эту свалку некуда переносить, и она продолжает заполняться.

– За 20 минут там разгрузились две легковые и одна грузовая машина, – сообщил врач. – Свалка заполнена практически до отказа, машины разгружаются, минуя сортировку. Частые возгорания на полигоне неоднократно портили воздух в областном центре.

Экологи регулярно устраивали здесь проверки, штрафовали акима сельского округа, подавали иски. По решению специализированного межрайонного экономического суда, принятому еще в прошлом году, свалка подлежала закрытию и ликвидации до 1 июля 2022 года.

По словам руководителя областного департамента экологии Азамата Бектасова, исполнение решения дважды переносилось на более поздние сроки ввиду отсутствия денежных средств. Отсрочка была дана по заявлению местного исполнительного органа до июля 2023 года. Сейчас в суде рассматривается ходатайство о новой отсрочке – до 2025-го. И все потому, что свалку некуда перевозить.

По данным департамента экологии, сейчас в области имеется 453 объекта с ТБО, но только на 350 оформлены земельные акты, и только у 11 полигонов имеется разрешительная документация.

– Но это лишь официальное число, в реальности же объектов ТБО никак не меньше числа населенных пунктов, то есть более 600, – считает Юрий Белоног. – Проблем с организацией полигонов ТБО очень много, главная из них – завышенные требования и нормы, которые нужно существенно упростить, особенно для исторически сложившихся мест размещения ТБО на территориях небольших населенных пунктов. Без этого невозможно пройти экологическую экспертизу, а значит, узаконить полигоны. И конечно, данные расходы необходимо закладывать в республиканском бюджете. В связи с этим мы намерены обратиться в Мажилис и Сенат Парламента.

По сведениям АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» (космомониторинг), в Северо-Казах­станской области по состоянию на 23 августа 2023 года выявлено 172 несанкционированные свалки и 70 мест размещения ТБО с нарушением установленных границ.

Между тем сортировка отходов играет фундаментальную роль не только в решении проблем экологии. Она позволяет разделить мусор на категории, подлежащие переработке.

Раздельный сбор отходов (стекло, пластик, бумага, органические отходы) облегчает в дальнейшем процесс их переработки, снижая затраты на извлечение материалов и энергии.

Есть надежда, что возможная в будущем сортировка мусора в Бесколе – это только начало большого пути в решении глобальной задачи утилизации отходов.