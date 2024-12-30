Полицейские оказали помощь гражданам Узбекистана на трассе в Павлодарской области

Патрулируя на автодороге «Павлодар-Щербакты», инспекторы службы старший лейтенант Аскар Кабимулла и младший лейтенант Асет Амиров заметили автобус, стоящий на обочине трассы в ночное время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейские, заметив, что случилось что-то неладное, сразу же остановились. Водитель автобуса – житель города Шымкент. Он рассказал, что из города Красноярск Российской Федерации в город Шымкент они выехали рано утром, в салоне находились 58 пассажиров, все граждане Узбекистана. По дороге закончился бензин и транспорт сломался.

Он отметил, что простоял уже более трех часов, но никто из проезжавших автомобилей на просьбу водителя не остановился. Стоит отметить, что на улице был мороз. Ни минуты не раздумывая, сотрудники полиции осмотрели автобус, выяснили, что стало причиной поломки, а затем направились в город за дизельным топливом. В свою очередь, водитель и иностранцы выразили признательность полицейским.

«Спасибо большое полиции за отзывчивость. Если бы не инспекторы, не знаю, сколько бы нам еще пришлось ждать помощи. Благодарю их за то, что они не только исполняют свои обязанности, выявляют нарушителей и раскрывают преступления, но и помогают людям в таких сложных ситуациях. У нас закончилось топливо и еще сломался транспорт. Люди уже замерзли, было холодно. Все устранив, они еще какое-то время нас сопровождали. Желаю ребятам крепкого здоровья и удачи в службе»,– выразил признательность Авлод Асадов.

Полиция рекомендует водителям заблаговременно, особенно зимой, тщательно проводить надлежащее техническое обслуживание автомобиля, заранее запасаться необходимым количеством топлива. Принцип «Закон и порядок» остается основой деятельности органов внутренних дел, направленный на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка.



