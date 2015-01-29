Полицейские подарили автолюльку новорожденному в Петропавловске

Общество
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Ксения Воронина
Полицейские вручили автолюльку жительнице Петропавловска в рамках республиканской разъяснительной кампании "Ребенок – главный пассажир", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

"Новорожденный мальчик уже из перинатального центра отправился домой в автолюльке. Об этом позаботилось руководство автошколы, где его мама в 2012 году прошла обучение. Арай Жумановна имеет водительский стаж чуть больше двух лет. Старшие ее дети всегда в автомашине ездят пристегнутые, о безопасности же новорожденного младенца супруги Жетписовы еще позаботиться не успели. В рамках акции "Ребенок – главный пассажир" сотрудники административной полиции ДВД СКО и автошколы вручили им детское удерживающее устройство для новорожденных", – сообщила руководитель пресс-службы ДВД СКО Динара Сагандыкова.

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"В рамках акции, которая проходит с 22 января по 7 февраля по всей республике, полицейские СКО совместно с общественными организациями проводят широкомасштабную разъяснительную работу с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. В школах, детских дошкольных заведениях, в трудовых коллективах и медицинских учреждениях проведены лекции о правилах использования данных устройств", – информирует пресс-служба ведомства.

"Главная задача всей проводимой работы – обеспечение безопасности детей на дорогах. Согласно новым правилам дорожного движения, с 7 января этого года запрещено перевозить детей до 12 лет при отсутствии удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Наравне с автокреслами для надежного удерживания ребенка в салоне используются автолюльки, подушки-бустеры, адаптеры", – пояснил заместитель начальника УАП ДВД СКО майор полиции Даурен Казбеков.

Полицейские подчеркнули, что если ребенок не достиг 12-летнего возраста, но его вес превышает 36 кг и рост более 135 см, то специальное кресло ему не нужно.

Согласно статистике ДВД, в 2014 году на дорогах СКО было зарегистрировано 53 ДТП, в которых четверо детей погибли, 58 пострадали.

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