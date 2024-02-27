Полицейские спасли семью от пожара в Туркестанской области

Во время несения службы они оперативно потушили огонь

Фото: polisia.kz

Благодаря бдительности сотрудников специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Туркестанской области удалось потушить пожар во дворе дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Как сообщается, в Сайрамском районе утром во время несения службы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности полицейские заметили дым, исходящий со двора дома местного жителя. Стражи порядка сразу же вызвали пожарных, а сами оперативно прибыли на место происшествия.

Здесь они обнаружили, что горит сено на чердаке двухэтажной постройки для домашнего скота. Четверо полицейских незамедлительно приступили к тушению пожара, чтобы предотвратить его дальнейшее распространения.

— С помощью воды и подручных средств уже вместе с пожарными они оперативно потушили огонь. Таким образом, благодаря слаженным действиям, удалось спасти дом сельчанина от пожара, в котором никто не пострадал. В свою очередь, местный житель выразил свою искреннюю благодарность, — рассказали в полиции.