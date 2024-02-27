Полицейские спасли семью от пожара в Туркестанской области

Во время несения службы они оперативно потушили огонь
Благодаря бдительности сотрудников специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Туркестанской области удалось потушить пожар во дворе дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.
Как сообщается, в Сайрамском районе утром во время несения службы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности полицейские заметили дым, исходящий со двора дома местного жителя. Стражи порядка сразу же вызвали пожарных, а сами оперативно прибыли на место происшествия.
Здесь они обнаружили, что горит сено на чердаке двухэтажной постройки для домашнего скота. Четверо полицейских незамедлительно приступили к тушению пожара, чтобы предотвратить его дальнейшее распространения.
— С помощью воды и подручных средств уже вместе с пожарными они оперативно потушили огонь. Таким образом, благодаря слаженным действиям, удалось спасти дом сельчанина от пожара, в котором никто не пострадал. В свою очередь, местный житель выразил свою искреннюю благодарность, — рассказали в полиции.