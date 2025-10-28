Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержана мошенница, обещавшая оформить визы в Южную Корею, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

42-летняя женщина обманула нескольких граждан и похитила крупную сумму денег.

За обещанные услуги она брала различные суммы денег, после чего переставала выходить на связь. По информации полиции, задержанная полностью признала свою вину. В отношении нее проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не доверять частным лицам, обещающим содействие в оформлении выезда за рубеж. Рекомендуется обращаться только в официальные лицензированные организации.

При возникновении сомнений или подозрений следует незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел. В настоящее время следствие продолжается. Полицейские устанавливают наличие дополнительных потерпевших.

