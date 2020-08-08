Полицейских наградили за спасение 30 жителей горящей пятиэтажки в Рудном

6 августа приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сотрудники полиции управления города Рудного Жанибек Гыйлымханов и Нурбек Ескабыл за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей из огня были награждены медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".



4 августа при пожаре в пятиэтажном доме полицейские эвакуировали и спасли жителей, среди которых был трехмесячный ребенок.



Тогда Жанибек Гыйлымханов увидел, что на балконе третьего этажа стоит женщина с ребенком на руках. Как рассказал полицейский, она боялась, что если вынесет ребенка в подъезд, то он задохнется от едкого дыма. Поэтому, чтобы спасти мальчика, Жанибек взобрался на балкон третьего этажа с балкона этажом ниже.



"Мама малыша была очень напугана, но я, успокаивая ее, пообещал, что не уроню ребенка и все будет хорошо. Когда она передала мне плед, в котором находился малыш, при помощи одного из жильцов дома, мы спустили ребенка, и я продолжил вытаскивать жителей квартиры с балкона", – вспоминает полицейский.



В этот момент, Нурбек Ескабыл стучался во все квартиры горящего подъезда, эвакуируя людей на улицу.



"Обмотавшись мокрым полотенцем, я начал эвакуацию жителей подъезда, начиная с первого этажа. Удивило то, что некоторые граждане, несмотря на опасность, предпочли остаться в квартирах", – признался Ескабыл.



Благодаря слаженным и самоотверженным действиям сотрудников полиции в экстренной ситуации удалось избежать жертв. Стражам порядка нет и 30 лет, но за их спинами уже несколько десятков спасенных жизней.



О мужестве и смелости молодых полицейских в Рудном знают многие, им выражают слова благодарности за проявленную доблесть. Видео, снятое на жетон стража порядка, облетело казнет и собрало тысячи положительных откликов.





Полицейские, спасшие 30 жителей горящей пятиэтажки в Рудном, награждены медалями, передает Polisia.kz.

