Полицейским в Семее пришлось применить оружие для поимки пьяного водителя

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ночью 28 января в пригороде Семея, в поселке Ново-Баженов, патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость, передает Kazpravda.kz со ссылкой на полицию области Абай.

Уходя от погони, лихач передвигался по населенному пункту, создавая аварийную ситуацию.

Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели сначала предупредительный выстрел в воздух, после чего сделали выстрел по колесам машины.

Водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, средней степени.