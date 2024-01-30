Полицейским в Семее пришлось применить оружие для поимки пьяного водителя

Происшествия
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Водитель пребывал в алкогольном и наркотическом опьянении

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ночью 28 января в пригороде Семея, в поселке Ново-Баженов, патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость, передает Kazpravda.kz со ссылкой на полицию области Абай.

Уходя от погони, лихач передвигался по населенному пункту, создавая аварийную ситуацию. 

Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели сначала предупредительный выстрел в воздух, после чего  сделали выстрел по колесам машины.

Водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, средней степени. 

"Машина водворена на штрафстоянку. В настоящее время суд вынес решение об аресте в отношении 38-летнего водителя на 15 суток и лишении права управления транспортным средством сроком на семь лет", - говорится в сообщении.
 

#полиция #область Абая #пьяный лихач

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