Полицейский стал жертвой вымогателей в Актобе

Происшествия
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В Актобе вынесли приговор троим мужчинам, вымогавшим деньги у полицейского, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".    

Фото: Kazpravda.kz

По материалам дела, сотрудник полиции за 500 тенге решил отвезти на своей машине троих парней к отделению банка. 

После того, как он стал требовать оплатить поездку и сообщил, что является сотрудником полиции, клиенты забрали у него служебное удостоверение. 

Они стали пугать его тем, что за утерю этого документа на него могут возбудить уголовное дело, и потребовали деньги. 

Помимо удостоверения, клиенты забрали у полисмена телефон и, войдя на нем в банковское приложение, оформили на владельца онлайн-займ на 50 тысяч тенге. А после этого заставили его снять деньги с банкомата и забрали их. Удостоверение полицейскому они вернули.  

После всего этого жертва вымогательства и действующий страж порядка обратился с заявлением в полицию и оказался в суде в качестве потерпевшего. 

Подсудимые вину признали и отказались от дачи показаний. Суд приговорил двоих 32-летних вымогателей к ограничению свободы. 

Еще один получил реальный срок, потому как уже был ранее судим и не до конца отбыл срок наказания. Он получил 3 года шесть месяцев лишения свободы.

#суд #Актобе #ымогатель

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