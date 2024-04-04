Полиция Туркестанской области направила в суд дело о мошенничестве на 19 млн тенге

Задержанный вошел в доверие к местным жителям, обещал помощь в оформлении кредита на развитие предпринимательства.

«Затем обманным путем он выманил у потерпевших крупную сумму денег. Под ложным предлогом он обманул 27 жителей района и выманил от 200 000 до 1,5 миллиона тенге. Причиненный ущерб составил около 19 миллионов тенге.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд», - говорится в сообщении.