Полиция Туркестанской области направила в суд дело о мошенничестве на 19 млн тенге
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Сотрудники Келесского районного отдела полиции задержали 59-летнего мужчину, который обманул 27 земляков передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области
Задержанный вошел в доверие к местным жителям, обещал помощь в оформлении кредита на развитие предпринимательства.
«Затем обманным путем он выманил у потерпевших крупную сумму денег. Под ложным предлогом он обманул 27 жителей района и выманил от 200 000 до 1,5 миллиона тенге. Причиненный ущерб составил около 19 миллионов тенге.
В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд», - говорится в сообщении.
Ранее Нацбанк предупредил о новых схемах мошенников.