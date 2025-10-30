Фото: Polisia.kz

Полиция вернула пенсионеру из Кербулакского района 800 тысяч тенге, похищенные интернет-мошенниками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

64-летний местный житель обратился в районный отдел полиции с заявлением о том, что стал жертвой интернет-мошенничества. По его словам, он решил приобрести через интернет акции и перевел на указанный счет 800 тысяч тенге. Однако после перевода связь с "продавцами" прервалась, а сайт оказался фиктивным. Следователь районного отдела полиции Мадина Төлемис приступила к расследованию.

Удалось установить личность получателя денег, и похищенные 800 тысяч тенге были возвращены потерпевшему в полном объеме.

— Возврат украденных средств стал возможен благодаря своевременному обращению потерпевшего и слаженной работе сотрудников полиции. Мы напоминаем гражданам: не доверяйте сомнительным инвестиционным проектам и объявлениям, особенно если от вас требуют предоплату, — отметили в ДП области Жетысу.

Полиция продолжает расследование и призывает граждан быть бдительными при совершении онлайн-покупок и финансовых операций.

