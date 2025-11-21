Полиция провела форум по кибербезопасности в Шымкенте

В Шымкенте состоялся масштабный форум "Кибермошенничество: профилактика, защита, ответственность", в котором приняли участие более 1 500 жителей города, сообщает Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В мероприятии участвовали заместитель акима города Арман Сабитов, замначальника департамента по борьбе с киберпреступностью МВД Аслан Ускембаев, заместитель прокурора Марат Ержан, замначальника департамента экономических расследований Санат Кулбаев, представитель ассоциации IT-индустрии Digital Road Сейдулла Исмаилов и первый замначальника департамента полиции Курманбек Сахов.

Форум начался с выставки IT-оборудования и робототехники, после чего гостям представили театрализованный показ. С приветственным словом выступил Арман Сабитов, подчеркнув значимость системной борьбы с интернет-мошенничеством и важность взаимодействия государства, профессионального сообщества и граждан.

В ходе форума спикеры подробно остановились на ответственности за интернет-мошенничество, отметив, что большинство подобных случаев связано с доверчивостью граждан. Курманбек Сахов разъяснил современные схемы мошенничества, способы защиты и необходимость формирования культуры цифровой безопасности среди населения.

Отдельным моментом стало видеообращение к участникам форума казахстанского актера Рустема Омарова, исполнившего главную роль в фильме "Мошенники". Он призвал жителей быть бдительными, не доверять сомнительным онлайн-предложениям и активно повышать цифровую грамотность.

Далее участникам показали видеоролик о распространенных схемах онлайн-обмана и их последствиях.

Спикеры также рассказали о мерах по пресечению киберпреступлений, отметив, что мошенники все активнее используют социальные сети, мессенджеры и фальшивые сервисы для обмана пользователей.

Форум завершился приемом граждан. Специалисты выслушали обращения участников и ответили на вопросы, касающиеся интернет-мошенничества, защиты прав пострадавших и алгоритма действий при столкновении с киберугрозами.
 

