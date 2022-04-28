Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Правительство , Экономика
Полное импортозамещение продуктов питания до 2025 года планирует Правительство РК
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК представил основные моменты утвержденной  Правительством Программы повышения доходов населения до 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Среди наиболее важных шагов Правительства – стопроцентное импортозамещение продовольственных товаров. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность страны», - сказал Ералы Тугжанов.

По его словам, по итогам прошлого года доля отечественного производства продовольственных товаров на рынке составила 80%.

Между тем, Казахстан еще зависит от импорта яблок, колбас, творога и сыров, сахара, мяса птицы и рыбы.

«Сейчас есть возможность обеспечить себя продуктами отечественного производства на уровне 80%. Только 20% продукции мы вынуждены завозить извне. В будущем по этой программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть 6 видов продукции (яблоки, колбасы, творог и сыры, мясо птицы и рыбы - прим. ред.). Только сахар останется на уровне 80%, все остальные товары мы выведем на уровень 100%. Это один из самых больших проектов. Поэтому для будущего устранения импортной зависимости будет реализовано 900 инвестиционных проектов», - заявил спикер.

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