В соцсетях распространяется информация о задержании блогера Адлетхана Молдахана и его возможной причастности к уголовному правонарушению. В этой связи в прокуратуре Алматы прокомментировали обстоятельства ранее рассмотренного дела, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Алматы Дидар Кабаев, речь идет о преступлении, совершенном в 2021 году.

«Если кратко изложить фабулу дела: потерпевший собирался приобрести жилье в Алматы и выехал из Тараза для внесения предоплаты в размере 1,5 млн тенге. Об этом узнал его знакомый, который совместно с Адлетханом Молдахановым разработал преступный план. Они встретили потерпевшего, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, после чего открыто похитили у него эти 1,5 млн тенге. Впоследствии подозреваемые были задержаны и арестованы», – пояснил Дидар Кабаев.

В ходе судебного разбирательства, как отметил Кабаев, обвиняемые полностью признали вину и возместили причиненный ущерб.

«Уголовное дело было рассмотрено в сокращенном порядке в соответствии со статьей 382 Уголовно-процессуального кодекса. Сокращенный порядок предполагает полное признание вины и неоспаривание исковых требований. В таком случае не проводится исследование всех материалов дела, допрашиваются только подсудимые и потерпевшие, после чего суд переходит к судебным прениям и удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года каждому. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», – сообщил Дидар Кабаев.

Таким образом, Адлетхан Молдахан был признан виновным в грабеже. Суд установил, что преступление было совершено по заранее разработанному плану с инсценировкой ДТП.

