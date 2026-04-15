Полтора миллиона и инсценировка аварии: раскрыты детали дела блогера Молдахана

Дана Аменова
специальный корреспондент

Речь идет о преступлении, совершенном в 2021 году

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о задержании блогера Адлетхана Молдахана и его возможной причастности к уголовному правонарушению. В этой связи в прокуратуре Алматы прокомментировали обстоятельства ранее рассмотренного дела, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Алматы Дидар Кабаев, речь идет о преступлении, совершенном в 2021 году.

«Если кратко изложить фабулу дела: потерпевший собирался приобрести жилье в Алматы и выехал из Тараза для внесения предоплаты в размере 1,5 млн тенге. Об этом узнал его знакомый, который совместно с Адлетханом Молдахановым разработал преступный план. Они встретили потерпевшего, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, после чего открыто похитили у него эти 1,5 млн тенге. Впоследствии подозреваемые были задержаны и арестованы», – пояснил Дидар Кабаев.

В ходе судебного разбирательства, как отметил Кабаев, обвиняемые полностью признали вину и возместили причиненный ущерб.

«Уголовное дело было рассмотрено в сокращенном порядке в соответствии со статьей 382 Уголовно-процессуального кодекса. Сокращенный порядок предполагает полное признание вины и неоспаривание исковых требований. В таком случае не проводится исследование всех материалов дела, допрашиваются только подсудимые и потерпевшие, после чего суд переходит к судебным прениям и удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года каждому. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», – сообщил Дидар Кабаев.

Таким образом, Адлетхан Молдахан был признан виновным в грабеже. Суд установил, что преступление было совершено по заранее разработанному плану с инсценировкой ДТП.

Подсудимые признали вину, возместили ущерб, и им было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

#авария #блогер #дело #Молдахан

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Дорога к звездам
История, рассказанная без слов
Говорят поэты о любви
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Дроны против саранчи
В центре внимания – человеческий капитал
Киберпреступность: остановить и одолеть
Квартира для чемпиона
Светское государство: формула устойчивости
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Не нарушайте – вас снимают!
Шантаж в эпистолярном жанре
«Золотая» схема для пенсионеров: подозреваемого в серийных …
В Атырау с помощью ИИ выявлено более 4 500 правонарушений

