Помнит новобранцев старая ветла

В этом сельском округе нет ни одного дерева, которое по своей значимости для памяти народной могло бы сравниться со старой могучей ветлой. Высоко в небо взметнулась ее густая крона. Глубокими трещинами испещрена кора.

Стоя рядом с ветлой, слушая тихий говор ее листвы, ощущаешь некую особую энергетику, вселяющую в душу успокоение. С этим деревом, возвышающимся на окраине села Курчум одноименного района, связана необычная история. Она – о прощании новобранцев с родиной перед отправкой на фронт, о надеждах и ожиданиях.

…В 1940 году на месте, где сейчас высится старая ветла, находились дома членов небольшого колхоза с названием Дынгек. В этом одноименном ауле проживал человек по имени Толемыс.

Его родной сын наравне с другими местными работал в колхозе. Доверили ему редкую и ценную по тем временам технику – трактор, на котором парень пахал, сеял и убирал хлеб.

Как-то отец поручил ему вырыть во дворе дома глубокий колодец. Ослушаться отца ­Абылкаир, так звали молодого тракториста, не мог и в свободный от работы день, засучив рукава, приступил к делу. Задача перед ним стояла не из легких, но он все же справился.

Чтобы края колодезного ствола не осыпались, отец и сын решили укрепить их плетеным из ветлы коробом, что и было сделано.

В ход пошли свежие ветки деревьев из соседнего леска. От них и появился вскоре у края колодца маленький, робкий стебелек ветлы. Все это пришлось на лето 1941 года, когда до самых дальних сел дошла весть о начале войны.

Осенью Абылкаир вместе с группой односельчан ушел на фронт. В память о нем остались колодец и проросшее рядом деревцо. К слову, вода из источника была чистой и вкусной, и поэтому к нему приходили с ведрами и бидонами, считайте, все жители Дынгека. Отец солдата Толемыс наказал людям не трогать деревце, посчитав, что сломанное, оно станет плохой приметой и оскорбит память о сыне.

…Прошли долгих пять лет. За это время на фронт были призваны почти все мужчины колхоза. Перед отправкой они обязательно приходили к колодцу, чтобы испить из него воды на удачу, постоять рядом с молодой ветлой. Такая зародилась в этой округе традиция.

Колодец и дерево рядом стали, по сути, символом родного аула, воспоминания о котором предстояло пронести солдатам через все огненные смерчи. Кому-то суж­дено было вернуться и испить из колодца вновь, а для кого-то в этой точке начиналась дорога без обратного билета.

Абылкаиру повезло, он вернулся домой в 1946 году всем смертям назло. В послевоенной мирной жизни судьба фронтовика сложилась счастливо. Этот человек, как рассказал его сын Кумарбек Толемысов, пошел работать трактористом в местную МТС (машинно-тракторная мас­терская).

Позже, в пятидесятые годы, в период укрупнения колхозов, его направили в совхоз «Высокогорский». Там Абылкаир трудился бригадиром тракторно-полеводческой бригады, по сути, был одним из организаторов растениеводческой отрасли нового хозяйства. В последующие годы бывшего фронтовика направили с той же миссией в село Каратогай, затем – в Акчий. В последнем он и работал до самого выхода на заслуженный отдых.

Возраст ветлы, которая вырос­ла у вырытого перед войной колодца, – 86 лет. Шли годы, сменялись хозяева подворья с могучей ветлой. Уже более трех десятилетий его хозяином является Адылхан Турсынханов. Правда, о самом колодце, который когда-то находился здесь, уже ничто не напоминает. Когда аул Дынгек переехал на новое мес­то, колодец оказался бесхозным, обветшал и осыпался.

Навещая Адылхана Турсынханова в ходе подготовки данного материала, я узнал, что когда тот заселился в опустевший дом, то одинокое высокое дерево стало верным ориентиром для родственников и друзей, которые разыс­кивали его на новом месте. По признанию Адылхана-ага, многие советовали ему спилить ветлу и пустить на дрова – хватило бы не на одну зиму. Однако он решительно и сразу отверг эту идею.

– У этого дерева прошло детство моих детей, их друзей. Они лазили по его веткам, отдыхали в тени. К тому же мой отец тоже был фронтовиком. Считаю, это дерево особенное. То, что оно находится на моей усадьбе, радует.

Как свидетельствуют исторические данные, в годы Великой Отечественной войны из Курчумского района Восточно-­Казахстанской области на фронт были призваны более 9 тыс. человек. Из них около 5 тыс. не вернулись домой, 2 246 пропали без вести.

Два выходца из района – Павел Павлович Журба и Василий Васильевич Бунтовских – удостоены звания Героя Советского Союза.

В период войны отдаленный район давал стране не только сельскохозяйственную продукцию – хлеб, мясо, молоко, живой скот. На его территории действовали рудники по добыче олова, золота и меди. В годы Великой Отечественной войны в олове нуждались оборонная промышленность и консервное производство.

На рудниках мужчин, призванных на фронт, заменили женщины. Большая часть горных работ в подземных рудниках выполнялась вручную, с опаснос­тью для здоровья и риском для жизни. Эта горняцкая страница летописи восточной окраины нашей республики заслуживает дополнительного изучения историков и краеведов.

…Постояв под кроной старой ветлы, прикоснувшись к ее покрытой трещинами коре, еще раз вспомнил рассказ о новобранцах, стоявших на этом мес­те перед отправкой на фронт. Подняв голову, увидел мощную крону, подпираю­щую голубое, чистое небо. Вокруг – мирная жизнь. Живи, старая ветла, еще долго, во имя жизни!