Помогали не ради славы

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

За помощь землякам во время паводка благодарственные письма за подписью акима Северо-Казахстанской области получили десятки жителей областного центра.

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Директор кафе «Добрый путь» Екатерина Вагнер, к примеру, выпекала хлеб для бесплатной раздачи жителям поселка Кожевенного.

– Я сама живу в этом поселке, – рассказывает Екатерина Петровна. – Когда все случилось, наш район оказался отрезанным от города. Я мониторила ситуацию и видела, в каком положении оказались люди. Все было закрыто, продукты не подвозились. И так получилось, что один мой пекарь живет в Мамлютке, дорога в которую была открыта, поэтому она мог­ла приезжать на работу. Чтобы помочь людям, я решила выпекать хлеб. Работали по ночам, а днем раздавали продукцию. Сначала сама, а потом волонтер с Хромзавода по имени Константин забирал хлеб и развозил.

Вручая благодарственное письмо, аким области сказал предпринимательнице простое человеческое спасибо.

– Это было неожиданно, я ведь не афишировала свои действия. Тогда все помогали друг другу. Спасатели, энергетики – все работали днем и ночью, не спали сутками, – расчувствовалась Екатерина Петровна.

#паводок #СКО #благодарность #помощь #предприниматели

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