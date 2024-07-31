Помогали не ради славы

Директор кафе «Добрый путь» Екатерина Вагнер, к примеру, выпекала хлеб для бесплатной раздачи жителям поселка Кожевенного.

– Я сама живу в этом поселке, – рассказывает Екатерина Петровна. – Когда все случилось, наш район оказался отрезанным от города. Я мониторила ситуацию и видела, в каком положении оказались люди. Все было закрыто, продукты не подвозились. И так получилось, что один мой пекарь живет в Мамлютке, дорога в которую была открыта, поэтому она мог­ла приезжать на работу. Чтобы помочь людям, я решила выпекать хлеб. Работали по ночам, а днем раздавали продукцию. Сначала сама, а потом волонтер с Хромзавода по имени Константин забирал хлеб и развозил.

Вручая благодарственное письмо, аким области сказал предпринимательнице простое человеческое спасибо.

– Это было неожиданно, я ведь не афишировала свои действия. Тогда все помогали друг другу. Спасатели, энергетики – все работали днем и ночью, не спали сутками, – расчувствовалась Екатерина Петровна.